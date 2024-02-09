أحمد جودة - القاهرة - اعرف نتيجتك الآن… نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في العراق حسب الاسم عموم المحافظات

اعرف نتيجتك الآن… نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق حسب الاسم عموم المحافظات.. يبحث الكثير من أولياء الأمور عن النتائج المختصة بالنسبة للصف الثالث المتوسط وذلك للدور الأول في العراق، حيث يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا في التأكد من النتائج الخاصة بتأدية الامتحانات الخاصة بهم، بعد أن تم التأكيد من قبل وزارة التربية العراقية بتأدية الامتحانات كاملة بشكل جيد دون وجود إحدى المخالفات التي تكون داخل لجان الإمتحانات، وقد أشارت الوزارة على أنه تستمر الأعمال الخاصة للتصحيح من قبل الجهات المسؤولة بكل دقة وتركيز في ظل الفترات الحالية، وبعد الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعمليات التصحيح، سوف يتم رصد النتائج ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في الأيام المقبلة، وسوف نتناول كافة التفاصيل الخاصة بذلك بالتوضيح والدقة في مقالنا الجاري.

اعرف نتيجتك الآن… نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق حسب الاسم عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وفقًا لأهمية المرحلة الخاصة بالنسبة للصف الثالث المتوسط في العراق التي يتم الانتقال بعدها مباشرة إلى المرحلة الثانوية يتم انتظار تلك النتائج بفارغ الصبر من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات أيضًا، ويرغب الجميع في معرفة النتائج الخاصة بهم ومحصل الدرجات التي تم الحصول عليه بعد اتمام كافة الامتحانات بشكل جيد دون وجود أي مخالفات يتم تعيينها داخل لجان الإمتحانات وفقًا للتصريحات الصادرة من قبل الجهات المسؤولة، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة في ظل الفترات الزمنية المقبلة، ويتم رصد كافة النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية، حيث أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن النتائج في كافة محافظات العراق في ظل الفترات الزمنية من الأسبوع المقبل لذلك ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نهاية المرحلة الخاصة ما قبل المرحلة الثانوية، والحصول على النتائج الخاصة بهم والاطمئنان.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق

يتم اعتماد النتيجة من قبل الجهات المسؤولة وفقًا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية مباشرة، فيتوجه الطلاب والطالبات في الحال إلى الموقع الإلكتروني المختص لإخراج نتائج الصف الثالث المتوسط باتباع الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

• ينبغي علينا في البداية أن نقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية من هنا.

• وبعد ذلك يتم الضغط على الخانة الخاصة بالنسبة لنتائج الصف الثالث المتوسط.

• تحديد النتائج المختصة للدورة الأولى.

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب.

• تدوين وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

• الضغط بعد ذلك على زر البحث

سوف يتم ظهور النتيجة في الحال.