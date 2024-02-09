أحمد جودة - القاهرة - مجاناً الآن.. كيفية التقديم في منصة ادرس في السعودية

مجانًا الآن.. كيفية التقديم في منصة ادرس في السعودية.. تعتبر منصة ادرس واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، والهدف منها جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين، لذلك المنصة تقدم فرص حقيقية للدراسة، خلال الأسطر التالية سوف نوضح كيفية التقديم في منصة ادرس في السعودية مجانًا.

مجانًا الآن.. كيفية التقديم في منصة ادرس في السعودية

التسجيل في منصة ادرس بالسعودية

تتمتع منصة ادرس بعدد كبير من المميزات جعلتها الخيار الأول للباحثين عن فرصة تعلم متقدمة، حيث أن المنصة توفر عدد كبير من الدورات والبرامج التعليمية التي تلبي احتياجات الطلاب الدوليين، ومن أجل التسجيل في المنصة لا بد من إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة ادرس.

اختيار إنشاء حساب جديد.

إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة ولا بد من تحري الدقة عند إخالها.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

انقر على موافق.

يمكنك بعد ذلك الإطلاع على كافة البرامج التي تقدمها المنصة والاطلاع على الجامعات السعودية الموجودة.

ثم قم بالتسجيل في البرنامج المناسب لك.

شروط التسجيل في منصة ادرس

يوجد عدد من الشروط التي لا بد من استيفاؤها للتسجيل في منصة ادرس، تأتي تلك الشروط على النحو التالي: