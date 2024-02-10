العالم اليوم - لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف منطقة جدرا

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف منطقة جدرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 02:22 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في منطقة جدرا في إقليم الخروب شمال صيدا.

وأكد مصدر عسكري أن الغارة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

في السياق، قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، مبنى عسكرياً في منطقة بنت جبيل ونقطة مراقبة بمنطقة مركبا في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إن "الطائرات المقاتلة قصفت، الجمعة، مقر قيادة عسكرياً وموقعاً عسكرياً في الأراضي اللبنانية تستخدمه وحدة الدفاع الجوي التابعة لمنظمة حزب الله".

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان بإصابة 3 أشخاص سوريين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كما أفادت بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كونين جنوبي لبنان.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.