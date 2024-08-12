العالم اليوم - إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:21 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في القدس، اليوم الإثنين عن إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن وفاة منفذ عملية إطلاق النار بعد مطارة قصيرة له. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن تفاصيل العملية أو منفذ الهجوم.

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