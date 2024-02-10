العالم اليوم - قطر أمام الأردن.. ما المبلغ الذي سيحصل عليه بطل آسيا؟

انتم الان تتابعون خبر قطر أمام الأردن.. ما المبلغ الذي سيحصل عليه بطل آسيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 03:24 مساءً - يواجه المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، منتخب الأردن، مساء السبت، في نهائي مرتقب لبطولة كأس آسيا 2023.

وبينما يطمح المنتخبان لتحقيق اللقب الأغلى، الذي تتجاوز فرحته المردود المادي، تتساءل الجماهير عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها بطل آسيا.

وحصل كل من منتخبي كوريا الجنوبية وإيران، على مبلغ مليون دولار لكل منهما، مكافأة لوصولهما دور نصف النهائي.

لكن بطل كأس آسيا، سيحصل على 5 ملايين دولار، بينما سيحصل الخاسر من موقعة السبت، على 3 ملايين دولار.

وسيواجه منتخب الأردن نظيره القطري على استاد لوسيل، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، في نهائي عربي خالص للبطولة الآسيوية.