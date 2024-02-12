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العالم اليوم - النيجيري تروست-إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 02:26 صباحاً - أحرز المدافع النيجيري وليام تروست-إيكونغ جائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم، رغم خسارة بلاده المباراة النهائية أمام كوت ديفوار المضيفة 1-2 الأحد في أبيدجان.

وسجّل تروست-إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية اثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث.

وهذا الهدف الثالث لتروست-إيكونغ (30 عاماً)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.

 وفي ما يلي الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الافريقي بعد المباراة النهائية:

  • أفضل لاعب: النيجيري وليام تروست-إيكونغ.
  • أفضل مدرّب: العاجي إيميرس فاييه.
  • أفضل حارس مرمى: الجنوب إفريقي رونوين وليامس.
  • أفضل لاعب شاب: العاجي سيمون أدينغرا.
  • الحذاء الذهبي: الغيني الاستوائي إميليو نسوي (5 أهداف).
  • الحذاء الفضي: الأنغولي جلسون دالا (4).
  • الحذاء البرونزي: المصري مصطفى محمد (4).
  • اللعب النظيف: جنوب إفريقيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر النيجيري تروست-إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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