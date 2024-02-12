أطباء بلا حدود: اجتياح رفح سيكون كارثيا
اكدت منظمة أطباء بلا حدود، "إن الهجوم البري المعلن من قبل العدو الصهيوني على رفح سيكون كارثيا، مطالبة بوقفه فورا".
وقالت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "لا مكان آمنا في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات".
وأشارت إلى حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير.
ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.
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