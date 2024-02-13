نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|عودة شبكة سوداني وصول قوات الدعم إلى سلاح المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل|عودة شبكة سوداني وصول قوات الدعم إلى سلاح المهندسين، في النصف الأول من هذا اليوم، تصدرت الأخبار السودانية العديد من المواقع الإخبارية بعد زيادة وتيرة الأحداث في البلاد، من بين العناوين البارزة التي جذبت الانتباه كانت عودة شبكة سوداني للعمل في معظم الولايات، ونقل الحقيقة حول وصول قوات الدعم إلى سلاح المهندسين. كما أطلق الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة لنظيره الأذربيجاني بمناسبة فوزه، في حين قررت المقاومة الشعبية في الخرطوم تصعيد أعمالها. سنقدم لكم الآن تفاصيل شاملة حول هذه الأحداث.

عودة شبكة سوداني لمعظم الولايات

أعلن السيد عادل حسن، والذي يعمل كوزير الاتصالات، مؤخرا عن استئناف خدمة شبكة سوداني في معظم ولايات البلاد، كما أشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إلى أنه قد تم استئناف الخدمة تدريجيًا في مختلف مدن السودان، كذلك أكد أن الجهود متواصلة لإصلاح الشبكات المتبقية لشركتي اتصالات زين وMTN.

حقيقة وصول قوات الدعم إلى سلاح المهندسين

نفى مصدر عسكري في الجيش السوداني ما تردد من أنباء حول وصول قوات الدعم السريع إلى سلاح المهندسين أو السيطرة عليه، كما أكد المصدر أن الجيش مستمر في عمليات التأمين والتقدم، وأنه متفتح على مدينة أم درمان.

البرهان يبرق الرئيس الأذربيجاني بمناسبة فوزه

أرسل فخامة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام حيدر أوغلو علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما أعرب البرهان في البرقية عن أحر التهاني باسمه ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية السودان، لفخامة الرئيس علييف بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية أذربيجان الشقيقة، وأكد أيضًا أن السودان يتطلع إلى التعاون مع جمهورية أذربيجان في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربًا عن أمله في أن تشهد فترة رئاسة فخامة الرئيس علييف المزيد من النجاح والتقدم، وللشعب الأذربيجاني المزيد من التقدم والازدهار.

تنظيم المقاومة الشعبية بالخرطوم تعلن تصعيد أعمالها

قد ورد أنه قد قررت لجان الاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم تصعيد جهودها خلال الفترة القادمة لدعم القوات المتقدمة في الصفوف الأمامية، وذلك من جهة، ولمواصلة تكشيف ممارسات المليشيا المتمردة ضد المواطنين العزل من جهة أخرى، كما قرر اجتماع رؤساء لجان الاستنفار، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تنفيذ نفرة شاملة لاستقطاب الدعم خلال هذا الأسبوع، بمشاركة جميع الداعمين لمعركة الكرامة.