أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بنيران القوات الأذربيجانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:36 صباحاً - أعلنت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين اثنين بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة سيونيك الجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: "أطلقت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية النار من الأسلحة الصغيرة نحو المواقع القتالية الأرمنية بالقرب من قرية نيركين هاند".

وأضافت أن "جنديين قتلا في أثناء أداء واجبهما".

وقد اتفقت أرمينيا وأذربيجان، في ديسمبر الماضي، على اتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه تطبيع العلاقات وتبادل أسرى الحرب، في بيان مشترك أشادت به روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتباره انفراجة بعد ثلاثة عقود من النزاع على جيب ناجورني قره باغ.

وأشار البلدان إلى إمكان التوقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام لكن محادثات السلام التي لعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا دور الوسيط فيها على حدة لم تحقق أي تقدم يذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وأذربيجان كانتا على خلاف حول إقليم ناجورني قره باغ، قبل أن تعلن سلطات باكو في 19 سبتمبر الماضي السيطرة عليه، وضمه إلى أراضيها.