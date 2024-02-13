أوكرانيا تعد رؤيتها لقمة السلام المرتقبة في سويسرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - أعلن مدير مكتب الرئاسة في أوكرانيا أندريه إرماك، أن كييف أعدت رؤيتها لقمة السلام المرتقبة في سويسرا، وذلك خلال اجتماع مع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة كييف.

قمة السلام المرتقبة في سويسرا

وبحسب مكتب الرئاسة، فقد أبلغ إرماك السفراء بالتحضيرات لقمة السلام في سويسرا، والتي تم الاتفاق عليها خلال لقاء بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيرته السويسرية فيولا أمهيرد، منتصف يناير الماضي.

وأضاف إرماك: بالطبع ستتحدث عن المبادئ العامة الرئيسة لاحترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وعن العمل على خطة مشتركة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدود عام 1991".

قمة السلام الافتتاحية

وأشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى أنه بعد قمة السلام الافتتاحية الأولى اقترحت أوكرانيا عقد عدد من المؤتمرات الدولية المواضيعية والاجتماعات رفيعة المستوى حول النقاط الرئيسة في صيغة السلام".

وكانت روسيا قد انتقدت سويسرا بشكل متكرر "لتخليها عن حيادها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، معلنة أن قمة السلام حول أوكرانيا التي بدأت في كييف "لا جدوى منها، كما أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أنه لا سلام في أوكرانيا دون حضورها.