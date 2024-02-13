نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع أو فقدان 1313 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل التونسية خلال العام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحصى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" نحو 1313 مهاجرا غير نظامي لقوا مصرعهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية خلال العام 2023 وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

وقالت المسؤولة في المنتدى إسلام الغربي لوكالة "فرانس برس": "هناك 1313 ضحية ومفقودا بالسواحل التونسية وهو رقم لم تشهده تونس منذ بداية هذه الظاهرة".

وأضافت إسلام الغربي أن "هذا الرقم يعادل نصف الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط".

وقتل أو فقد أكثر من 2498 شخصا في عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أي بزيادة 75% عن العام السابق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتمثل تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وسجل شهر أبريل أعلى عدد للضحايا والمفقودين وبلغ 373، وفقا لإحصاءات المنتدى.

وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل مستمر.

وأعلن خفر السواحل التونسيون الاثنين فقدان 17 مهاجرا انطلقوا قبل أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).

كما قضى 13 مهاجرا سودانيا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، حسبما أفاد متحدث قضائي الخميس.

وفي العام 2023، مثل التونسيون الجنسية الثانية للمهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى إيطاليا (بواقع 17304) خلف الغينيين (18204)، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.