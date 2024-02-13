نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن تفاصيل كمين فلسطيني أسفر عنه مصرع 3 من القادة الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلى عن وقوع بعض جنوده في كمين بمنطقة خان يونس جنوبى قطاع غزة، حيث سمح لوسائل الاعلام بنشر تفاصيل ومعلومات حول الكمين بعد يوم كامل من الأنباء المتضاربة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى أن عدد القتلى هم 3 أشخاص يتبعون لكتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين ويبلغ من العمر 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويبلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا.

وبحسب القناة الـ 13 العبرية، فعند دخول الجنود الإسرائيلين إلى مبنى فى منطقة شرق خان يونس ظهر أنه مبنى محاصر ويوجد بداخله كمين وأن الذين أعدوا هذا الكمين هم مسلحون فلسطينيون.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه تم أصابة اثنان اخران من جنود الاحتياط لدى الجيش الاسرائيلى من الكتيبة 630 بجروح خطيرة من الذين وقعوا فى هذا الكمين وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقى العلاج الطبى وتم إبلاغ عائلاتهم.

وتابعت أنه كل هذه التفاصيل قد أفصح عنها جاء بعد يوم كامل من أنباء تحدثت عن "حادث مؤسف" وقع في خان يونس، وذكرت وسائل إعلام إنه يتعلق بكمين.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أمس الإثنين أن الجيش يعانى من وضع صعب بعد تعرض الجيش الإسرائيلى لكمين كبير جدا فى خان يونس.