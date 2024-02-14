نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي: لم نبلّغ رسميا من فرنسا بشأن مقترح وقف القتال في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن بيروت لم تبلغ رسميا من فرنسا بشأن مقترح حول وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي خلال استقباله "جمعية الإعلاميين الاقتصاديين" في السرايا الحكومية وسط بيروت: "إننا نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، لكننا لم نبلغ من الجانب الفرنسي بورقة رسمية حول مقترح لوقف القتال جنوبا، بل ورقة أفكار طلبوا الإجابة عنها".

وأضاف أن "الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الأمور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد".

وكان إعلام محلي وأجنبي قال إن فرنسا قدمت اقتراحا مكتوبا لبيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى إبعاد وحدة النخبة التابعة لحزب الله مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وأكد ميقاتي أن "التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين، أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب".

وشدد قائلا: "إننا مع تطبيق القرار 1701 كاملا ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات".