العالم اليوم - "المطاحن الحديثة" تسعى لجمع 314 مليون دولار من الطرح العام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 11:18 صباحاً - تسعى شركة المطاحن الحديثة السعودية إلى جمع ما يصل إلى 1.178 مليار ريال (314.12 مليون دولار) من طرح عام أولي مزمع، وفقا لنطاق سعري استرشادي حددته، الخميس.

وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام، الذي سيشهد إدراج 30 بالمئة من رأس مال الشركة في البورصة السعودية، بين 44 و48 ريالا للسهم.

ويعني النطاق أن القيمة السوقية للشركة تتراوح بين 3.601 و3.928 مليار ريال.

وكانت شركة المطاحن الحديثة، المعروفة سابقا باسم شركة المطاحن الثالثة، جزءا من برنامج خصخصة أوسع نطاقا في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتشغل الشركة منشآت للطحين في مناطق خميس مشيط والجوف والجموم.

وتم بيع شركة المطاحن الحديثة لكونسورتيوم من مستثمرين مقابل 750 مليون ريال في عام 2020.

والمساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة التي كانت تمتلك 50 بالمئة من شركة المطاحن الحديثة قبل الطرح، وشركة الغرير للأغذية (45 بالمئة) وشركة مسافي (خمسة بالمئة).

وسيكون بنك إتش.إس.بي.سي المستشار المالي الوحيد والمنسق العالمي وشريك في إدارة الدفاتر والمدير الرئيسي وضامن الاكتتاب العام، بينما يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدور شريك في إدارة الدفاتر وضامن. ويقدم بنك موليس اند كومباني المشورة للمساهمين البائعين.

والمطاحن الحديثة هي ثاني شركة في المملكة تشرع في إدراج أسهمها هذا العام. وحددت شركة أفالون فارما الشهر الماضي سعر أسهمها في طرح عام أولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري سعيا إلى جمع ما يصل إلى 492 مليون ريال مقابل 30 بالمئة من الأسهم.

وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 11 مليار دولار من عمليات الاكتتاب العام في 2023، بانخفاض 45 بالمئة عن عام 2022. وشكلت هذه العمليات 40 بالمئة من الإيرادات التي تم جمعها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2023، بانخفاض 56 بالمئة عن العام السابق.