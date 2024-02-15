العالم اليوم - الجزائر تعتزم تدشين مناطق حرة مع 5 دول إفريقية خلال 2024

انتم الان تتابعون خبر الجزائر تعتزم تدشين مناطق حرة مع 5 دول إفريقية خلال 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 12:24 مساءً - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن بلاده ستدشن خلال العام الجاري مناطق حرة مع خمس دول إفريقية لتعزيز التجارة البينية.

تصريحات تبون وردت خلال كلمة له على هامش الاجتماع الـ 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق بيان مكتب رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال تبون: "أعلن بأن الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا".

وأكد تمسك بلاده بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي، مؤكدا على "أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي".

و"نيباد" هي مختصر ترجمة تعني "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا"، تتضمن رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وتضم أعضاء الاتحاد الإفريقي الـ 55، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية، "من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية".

ودعا إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي، "بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية.. والمزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية".

كانت الجزائر، أطلقت مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل، وفق رئاسة الجمهورية.

وزادت: "الجزائر أطلقت كذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية محليا، ويُمكن أن تمتد إلى دول الجوار".