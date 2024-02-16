العالم اليوم - انطلاق التحقيق في وفاة نافالني.. وردود فعل دولية غاضبة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 03:24 مساءً - أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الجمعة، أنها أطلقت تحقيقا إجرائيا في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني في أحد السجون.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الكرملين القول إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة نافالني.

ردود فعل غاضبة

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، "عن حزنه العميق لوفاة نافالني"، داعيا لمعرفة كل الحقائق عن وفاته.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن روسيا "المسؤولة الوحيدة" عن وفاة نافالني.

اعتبر البيت الأبيض، الجمعة، أن وفاة نافالني "مأساة فظيعة في حال تأكدت".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" إن تاريخ الكرملين "الطويل والقذر" في إيذاء معارضيه "يثير أسئلة حقيقية وواضحة حول ما حدث".

رئيس لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش، اتهم الكرملين باعتيال نافالني، قائلا: "نافالني قُتل بطريقة وحشية على يد الكرملين وذلك يُظهِر الطبيعة الحقيقية للنظام الحالي في روسيا".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عبر منصة إكس: "مقاومة نافالني لنظام القمع كلفته حياته".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن نبأ وفاة نافالني "فظيع"، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية الراحل.

المستشار الألماني، أولاف شولتس وصف أنباء وفاة نافالني بـ"المحزنة جدا".

كما حملت الخارجية النرويجية موسكو مسؤولية كبيرة عن وفاة نافالني.

وفاة نافالني

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، الجمعة، وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقالت المصلحة، في بيان، إن نافالني شعر بتوعك بعد المشي يوم الجمعة وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.

ونقل نافالني، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهم التطرف، في ديسمبر من سجنه السابق في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى مستعمرة جزائية "نظام خاص" - أعلى مستوى أمني في السجون في روسيا – أعلى الدائرة القطبية الشمالية.

يشار إلى أن نافالني (47 عاما)، هو ألد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم اعتقاله في يناير 2021 لدى عودته من ألمانيا إلى موسكو، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من التسمم بغاز الأعصاب الذي يلقى باللوم فيه على الكرملين. وقد رفضت السلطات الروسية هذا الاتهام.