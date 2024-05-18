نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرطة فنلندا تفتح تحقيقا في تسرب للبيانات بعد هجوم سيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الشرطة الفنلندية بالتحقيق في تسرب كبير للبيانات نتيجة هجوم سيبراني على شبكات مدينة هلسينكي، وقع يوم 30 أبريل الماضي.

وكانت سلطات العاصمة الفنلندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهاكرز ربما حصلوا على بيانات شخصية لـ 120 ألف شخص بنتيجة الاختراق.

وتحدث مدير شؤون التحول الرقمي لمدينة هلسينكي أنه من غير المستبعد أن تكون روسيا مصدر النشاط السيبراني المشبوه.

بدورها، أكدت وكالة النقل والاتصال الفنلندية أن هذا قد يكون أكبر تسرب للبيانات في العاصمة.