الجيش السوداني يعلن إنجاز المرحلة الأولى لتطهير أم درمان من ميليشيا الدعم السريع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش السوداني إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطهير مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن قوات قاعدة وادي سيدنا التحمت مع قوات سلاح المهندسين في أم درمان لأول مرة.

فيما أفادت وسائل إعلام عربية، بوصول قوات الجيش السوداني إلى شارع العرضة لتنضم للقوات في سلاح المهندسين ومنطقة وادي سيدنا في الخرطوم، وبث مشاهد لوصول قوات الجيش السوداني إلى شارع وسط ترحيب من المواطنين.

خطة تطهير أم درمان من الدعم السريع

في هذا الصدد، بعث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هينة الأركان السودانية ببرقية تهنئة إلى قوات أم درمان (كرري والمهندسين) قيادة ومنتسبين على إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطهير أم درمان من دنس المرتزقة من مليشيا آل دقلو الإرهابية والتي وصفها بالصعبة، وفقًا لبيان من القوات المسلحة السودانية.

وجاء في البرقية: أتقدم بالتهاني والتبريكات للسيد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة وجميع الأخوة القائمين على هذا الأمر بهذا النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة سائلين الله أن يتقبل كل الشهداء الذين مهروا هذا النصر بأرواحهم ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى واكتمال النصر بالقريب العاجل واسأل الله ان يعظم أجركم ويحفظكم ذخرا للوطن ولقواتنا المسلحة.