العالم اليوم - بهدف ترشيد النفقات.. "نايكي" تعلن تخفيض 2% من قوتها العاملة

انتم الان تتابعون خبر بهدف ترشيد النفقات.. "نايكي" تعلن تخفيض 2% من قوتها العاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:21 مساءً - انخفضت أسهم شركة "نايكي" بما يصل إلى 4 بالمئة خلال التداولات، بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية العملاقة إنها ستخفض قوتها العاملة عالميا بنحو 2 بالمئة، بهدف خفض التكاليف لمواجهة توقعات المبيعات الضعيفة، بجانب المنافسة المتزايدة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، لم تقدم الشركة الأميركية تفاصيل إضافية عن عدد العمال الذين سيتأثرون، على الرغم من أن لديها حاليًا حوالي 83,700 موظف حول العالم.

وقالت نايكي في بيان: "الإجراءات التي نتخذها تضعنا في وضع يسمح لنا بتحديد الحجم المناسب للشركة للحصول على أكبر فرص النمو لدينا، حيث أصبح الاهتمام بالرياضة والصحة والعافية أقوى من أي وقت مضى".

وتأتي تخفيضات الوظائف في أعقاب إعلان في ديسمبر، بأن الشركة تتطلع إلى توفير ما يصل إلى 2 مليار دولار في التكاليف، بما في ذلك خفض قوتها العاملة وتبسيط تشكيلة منتجاتها في ظل تأثير حذر المستهلكين المتزايد على المبيعات.

الخطوة، وفق "بلومبرغ"، تسببت في تراجع أسهم نايكي.

وبحلول الساعة 19.16 بتوقيت غرينتش، قلص سهم الشركة خسائره، ليتراجع بنحو 2.26 بالمئة إلى مستوى 103.65 دولارا للسهم.

وتراجع السهم بنحو 6 بالمئة هذا العام.

قام محللو مؤسسة "أوبنهايمر" بقيادة بريان ناجل، بتخفيض تصنيفهم لأسهم نايكي الجمعة، قائلين إنه من المرجح أن تظل الإيرادات بطيئة بسبب "الطلب المتقطع من جانب المستهلكين، وفترات الهدوء في ابتكار المنتجات، فضلا عن حالة التنافسية المتواضعة في السوق".

وأشاد المحللون بجهود خفض التكاليف، لكنهم أضافوا: "نعتقد أن فوائد الخطوة من المرجح أن تستغرق وقتا لتتحقق، خاصة في مجالات مثل تطوير المنتجات والابتكار".

ووفق "بلومبرغ"، سيتم تخفيض الوظائف على مرحلتين وستبدأ المرحلة الأولى يوم الجمعة وتستمر حتى الأسبوع المقبل، بينما ستكتمل الجولة الثانية بنهاية الربع الرابع للشركة.