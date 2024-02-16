استطلاع: 52% من الأمريكيين يرون أن بايدن غير مؤهل لتولي ولاية ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث أن 52% من الأمريكيين يرون أن بايدن غير مؤهل ليكون رئيسا لولاية ثانية.

ووفقا للاستطلاع فإن 12% من المستطلعة آراؤهم واثقون من قدرة بايدن العقلية والجسدية على التحمل، وأن هناك 20% من الأمريكيين يثقون بقدراته بدرجة ما، في حين أن 52% يشكون بقدراته بشكل كامل ويرون أنه غير مؤهل للرئاسة لولاية ثانية، وقال 15% إنهم غير واثقين به وبقدراته كثيرا.

في يونيو 2020 أعرب 52% من المستطلعة آراؤهم أن بايدن كان قويا بما يكفي لتولي الرئاسة، وانخفضت هذه الثقة في وضع الرئيس بين الجمهوريين والناخبين المستقلين وكذلك بين الديمقراطيين، والآن انعكست هذه النسبة وباتت الأغلبية ترى أنه غير مؤهل.

في ذات السياق قيم 51% من المشاركين في الاستطلاع قدرة ترامب الجسدية والعقلية على التحمل بشكل إيجابي، بينما شكلت هذه النسبة 45% خلال العام 2020.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة ABC News وIpsos في وقت سابق أن 86% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يخدم في منصبه مدى ولاية ثانية.

وقال عضو الكونغرس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا لكل البلاد.