العالم اليوم - بسبب التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط ترتفع في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بسبب التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط ترتفع في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 12:24 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 61 سنتا أو 0.74 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.47 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.16 دولار أو 1.49 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 79.19 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بأكثر من 1 بالمئة، وارتفع الخام الأميركي بحوالي 3 بالمئة.

ودعم التوتر وخطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط أسعار الخام خلال الجلسة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق، الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب، والتي بددت دعم أسعار النفط الناتج عن التوتر الجيوسياسي، والآمال باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق.