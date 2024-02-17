العالم اليوم - إيران تكشف النقاب عن أسلحة دفاع جوي جديدة محلية الصنع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 11:18 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن إيران كشفت النقاب، اليوم السبت، عن أسلحة جديدة تشمل منظومة "آرمان" محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر إظهارا للتضامن مع قطاع غزة.

ويتعرض القطاع لهجوم عسكري إسرائيلي منذ هجوم شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وردا على هجمات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة مواقع داخل اليمن بالإضافة إلى منشآت لجماعات متحالفة مع إيران في العراق وسوريا.

وفي المقابل، تعرضت قواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق لهجمات، كما قصفت إسرائيل أهدافا إيرانية في سوريا.

وأزيح الستار عن المنظومتين اليوم السبت بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.

وقالت وكالة إرنا "مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير"، وفقا لرويترز.

وأوضحت أن منظومة آرمان "يمكنها مواجهة 6 أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا"، في حين أن منظومة آذرخش "يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها.. بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق".

وفي يونيو عرضت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم "فتّاح" ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.