العالم اليوم - تقارير عن إسقاط الجنسية التركية عن قيادات إخوانية

انتم الان تتابعون خبر تقارير عن إسقاط الجنسية التركية عن قيادات إخوانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 10:21 صباحاً - هل قامت تركيا فعلا بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني والقائم بأعمال المرشد محمود حسين وآخرين من قادة وأعضاء الجماعة؟، هذا ما أكدته تقارير إعلامية عديدة تركية وأخرى إخوانية كذلك.

وهي تطورات أثارت حالة من الرعب في صفوف التنظيم في إسطنبول، أو ما بقي منهم هناك، خوفا من تصاعد التضييق عليهم بل وتسليمهم للسلطات المصرية.

تدهور العلاقة بين تركيا والجماعة ليس حديثا، بل تم التمهيد له بقيود طالتهم خلال الفترة الماضية، تزامنت مع مساعي تطبيع العلاقات مع القاهرة، والتي كانت واضحة في مطالبها.. واستجابت لها أنقرة.

استجابة تكللت بالزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر .. فهل يتصاعد الضغط التركي على جماعة الإخوان؟ وأي مستقبل لها في تركيا؟ وما الخطوات المتوقعة القادمة؟

و يقول في هذا الصدد الباحث في العلاقات الدولية، مهند حافظ اوغلو لـ"دوت الخليج" إن الإخوان كان عليهم فهم أن الأمور بين مصر وتركيا تتجه نحو مزيد من التعاون وترسيخ العلاقات وطي صفحة الماضي.. ويضيف قائلا: