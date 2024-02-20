الخارجية الفرنسية تستدعى السفير الروسى فى باريس على خلفية وفاة نافالنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 10:28 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه، استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى سجنه.

واعتبر الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين لمدة يومين، "أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة أخرى طبيعته الحقيقية" على حد تعبيره.

وبهذه الخطوة، تحذو فرنسا حذو هولندا وألمانيا واسبانيا والسويد، التي اتخذت قرارات مماثلة أمس الاثنين.

وأثارت وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، 47 سنة، داخل زنزانته حالة من الاستياء وانتقادات عديدة، فقد تم الإعلان الجمعة الماضية عن وفاته في سجن بالقطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 سنة بعد نجاته من حالة تسمم في عام 2020 ألقى باللوم فيها على الكرملين، وتوفي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

ويقوم وزير الخارجية الفرنسي حاليا بزيارة إلى الأرجنتين منذ أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في أول زيارة له إلى أمريكا اللاتينية، والتقى خلالها بالرئيس الأرجنتيني، ثم بنظيرته ديانا موندينو.