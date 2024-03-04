نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مدينة جاناكالي التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة جاناكالي التركية الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كم.

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظرًا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.