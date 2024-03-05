نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب مقاطعة كاناكالي التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، عن وقوع زلزالا بقوة 4.9 ريختر، اليوم الإثنين، في مقاطعة كاناكالي التركية غربي البلاد.

ووفقا لبيانات هيئة الكوارث التركية "آفاد":"ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريخيتر مقاطعة جاناكالي "جناق قلعة" التركية اليوم الاثنين.

وأفادت "آفاد" بأن مركز الزلزال كان بالقرب من قرية ينيجي وضرب نحو 21:38 بتوقيت موسكو وكانت بؤرته على عمق نحو 10 كلم.

بدورهم أفاد علماء الزلازل في مرصد قنديلي بأن بؤرة الزلزال وقعت على عمق أكثر من 14 كلم.

وشعر سكان الجزء الأوروبي من إسطنبول بهزات خفيفة جراء الزلزال، فيما قال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.