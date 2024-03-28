جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك جنوب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزة.

كما اعترف جيش الاحتلال مساء أمسِ الأربعاء، بمقتل رقيب في لواء "جفعاتي"، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريًا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا للموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيليين إلى 597 جنديًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 254 جنديًا سقطوا منذ بَدْء المعارك البرية في قطاع غزة.