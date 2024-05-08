انت الأن تتابع خبر صادرات تجارة عمان ترتفع بالثلث الأول من العام الحالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، ان قيمة صادرات الغرفة من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 434 مليون دينار، مقابل 398 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

بالمقابل، انخفض عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمئة، متراجعة إلى 8468 شهادة، مقابل 8671 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة حول الثلث الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 1449 شهادة، تلتها دولة الأمارات العربية المتحدة 1005، فالعراق 708 شهادات وجمهورية مصر العربية 318، وسويسرا بعدد 12 شهادات.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 200 مليون دينار، ثم سويسرا 42 مليون دينار، والأمارات 32.3 مليون ومصر نحو 32 مليون دينار، فالسعودية بقيمة نحو 24 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 220 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 77 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة تقارب 36 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 35 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.