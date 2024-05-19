نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحكومة تمضي بخطوات ثابتة لتنفيذ وثيقة سياسة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 مايو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بـ”خطوات ثابتة” من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار مدبولي إلى اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرزها: الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح مدبولي أن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.

وبدورها، قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية “يمضي على قدم وساق”، مضيفًا: “وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم”.

واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك.

وتناول في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.