في هذا الموعد.. إعادة عرض فيلم "زهايمر" في السينمات المصرية والخليجية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن إعادة عرض فيلم “ زهايمر ” بطولة الزعيم عادل إمام في عدد من السينمات المصرية والخليجية، من خلال الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي التي ترأسها، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

إعادة عرض فيلم زهايمر

ومن المقرر أن يعرض فيلم زهايمر للفنان عادل إمام في السينمات مرة أخرى بدءا من يوم 16 مايو الجاري، ويعرض الفيلم لمدة ثلاثة أيام ويستمر العرض حتى يوم 18 مايو.

نجوم فيلم زهايمر

يشارك في فيلم زهايمر كل من: عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم زهايمر

وتدور أحداث فيلم زهايمر حول محمود شعيب وهو أحد رجل الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعوا دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسًا على عقب.

اعتزال عادل إمام

يذكر أن المخرج رامي إمام قد أعلن عن اعتزاله والده عادل إمام بشكل نهائي ويكتفى بمسيرته الفنية التي قدمها طوال حياته، ويكون اخر عمل فني قدمه قبل الاعتزال مسلسل فلانتينو الذي تم عرضه في رمضان عام 2020.