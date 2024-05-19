نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال ينتصر على إيفرتون في الوقت القاتل ويخسر لقب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة مباراة آرسنال ضد نظيره نادي إيفرتون في مشوار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

ونجح نادي أرسنال في الفوز على نظيره نادي إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات ضد منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر البريمييرليغ.

أهداف مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وسجل إدريسا غاي، نجم نادي إيفرتون أولى أهداف اللقاء بهدف في شباك نادي آرسنال في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وعدل تاكيهيرو توماسيو، نجم نادي أرسنال النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 43.

وشهدت الدقيقة 90 هدف جديد لصالح نادي أرسنال ببراعة في شباك إيفرتون بأقدام كاي هافيرتز وبصناعة من مارتين أوديغارد.

ترتيب أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ورفع نادي أرسنال رصيده إلى النقطة 89 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي تاركًا اللقب لنادي مانشستر سيتي الذي يسبقه بنقطتين، في حين يحتل نادي إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.