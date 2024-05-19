نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة وداع كلوب.. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول أمام وولفرهامبتون في ختام البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، نتيجة مباراة نادي ليفربول مع نظيره نادي ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم من ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول مع نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وفاز نادي ليفربول بهدفين دون رد، في المباراة الأخيرة له في الدوري الإنجليزي والتي شهدت العديد من الأحداث المميزة، والتي من أهمها وداع يورغن كلوب المدير الفني للفريق الذي أنهى رحلته داخل الآنفيلد معه بهذا الموسم.

أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وسجل ماك آليستر هدف نادي ليفربول الأول في شباك ولفرهامبتون في الدقيقة 34 بعد صناعة من الإنجليزي هيرفي إيليوت.

وعزز كوانساه بالهدف الثاني لصالح ليفربول بعد الهدف الأول بخمس دقائق حيث ترجم عرضية مميزة كان مصيرها داخل منطقة الجزاء في الشباك مباشرة بعد تمريرة من محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة أنهى فريق ليفربول الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف و9 نقاط عن مانشستر سيتي بطل البريميرليج، في حين يتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 46 في المركز الرابع عشر.