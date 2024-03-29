العالم اليوم - مسؤول في بايرن ميونيخ: انضمام ألونسو إلى نادينا "شبه مستحيل"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 01:21 صباحاً - اعترف الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، أن التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الإسباني تشابي ألونسو "أمر مستحيل على الارجح".

وفي حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكد هونيس رغبة بايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع أن يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.

ماذا قال الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ؟

- سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام. سيكون الأمر صعبا، إن لم يكن مستحيلا على الأرجح.

- البايرن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ 11 الأخيرة يكن تقديرا كبيرا لألونسو.

- يميل ألونسو أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه وراءه.

- يمكننا القول إنه بعد أن يحقق ربما النجاح معه لعامين أو ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح لاستمالته من هناك.

مسيرة ألونسو المميزة مع ليفركوزن

• يُعد ألونسو الذي لعب لثلاثة سنوات في صفوف النادي البافاري كلاعب، الهدف الأول لبطل الدوري الألماني لخلافة توماس توخل الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.

• يتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريبا فوق العادة للظفر بباكورة ألقابه.

• يملك ليفركوزن سجلا خاليا من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

• بلغ النادي أيضا نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، محققا في هذه الفترة 34 فوزا مقابل 4 تعادلات في 38 مباراة خاضها هذا الموسم.

• ارتبط اسم ألونسو بتدريب بايرن، وأيضا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذين شارك معهما أيضا كلاعب خلال مسيرته.