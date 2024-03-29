45 قتيلاً في حادث مروع بجنوب إفريقيا
لقي 45 شخصا حتفهم في سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد في مقاطعة ليمبوبو شمال جنوب إفريقيا.
وأعلنت وزارة النقل الجنوب افريقية أن الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا)، أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة.
وطارت الحافلة من فوق الجسر وهوت في الوادي حيث اشتعلت فيها النيران.
وذكرت إدارة النقل المحلية أن شخصا واحدا فقط هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، نجا من الحادث ونقل إلى المستشفى.
وقالت الإدارة في بيان "بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب التعرف عليها، وجثث أخرى عالقة وسط الحطام وهناك جثث ملقاة في مكان الحادث" مضيفة أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى وقت متأخر من الليل.
وجرى فتح تحقيق معمق في أسباب الحادث.
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