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أحمد جودة - القاهرة -

سفارة كازاخستان لدى أوكرانيا تحث مواطنيها على مغادرة مقاطعتي أوديسا وخاركوف

صورة من موقع سفارة كازخستان لدى أوكرانيا

أوصت سفارة كازاخستان لدى أوكرانيا مواطنيها اليوم الجمعة بمغادرة مقاطعتي أوديسا غرب أوكرانيا، وخاركوف شرقها.

وقالت السفارة في بيان على موقعها: "بسبب التوتر المتزايد والوضع الأمني غير المستقر في مقاطعتي أوديسا وخاركوف بأوكرانيا توصي سفارة جمهورية كازاخستان مواطني كازاخستان بالنظر في إمكانية مغادرة هاتين المقاطعتين"