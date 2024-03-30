العالم اليوم - "ستاندرد اند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 10:21 صباحاً - عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية، وذلك على خلفية تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، بجانب إصلاح الميزانية.

وأكدت الوكالة في بيانها، الجمعة، تصنيف المغرب عند "BB+/B".

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل إعادة اقتصاد المغرب.

وأضافت في بيانها: "نؤكد كذلك على تصنيفنا الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند "BB+/B".

وتعتقد "ستاندرد آند بورز" أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، إلا أنها رجحت أن تظل ندرة المياه عاملا يقوض النمو في السنوات المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030.