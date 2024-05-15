انت الأن تتابع خبر “بإمكانيات جبارة”.. شركة شاومي تصدر هاتف جديد من أقوى هواتفها موبايل Redmi note 12 pro plus 5G في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن شركة شاومي أصبحت من أكثر الشركات الرائدة في عالم صناعة الهواتف والأجهزة الذكية مؤخرًا، فهي تحرص دائمًا أن تحافظ على تطورها وتميزها، وتقوم الشركة بين كل حين والآخر بإطلاق هاتف جديد من إصدارها ويحتوي على مواصفات وإمكانيات لا مثيل لها، حيث جميع إصدارات شركة شاومي يمكنها أن تنافس شركات عالمية وبدون أي قلق،

ومن أحدث ما أصدرت الشركة هو هاتف Redmi note 12 pro plus 5G،

ولاشك إن كنت سمعت عنه من قبل فتريد أن تعرف مواصفاته وسعره، لذا قم بمتابعة تقريرنا لمزيد من التفاصيل.مواصفات موبايل Xiaomi Redmi note 12 pro plus 5G

إن هذا الهاتف يعتبر من أفضل الهواتف التي أصدرتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، ولكن بالطبع قبل شراء أي جهاز جديد يجب معرفة مواصفاته وعيوبه وأسعاره، ومن التالي سنوضح لكم

أهم المواصفات:

الهاتف مصنع خصيصًا ليقاوم الما،، كما أن له تصميم مواصفمواصفات هاتف Redmi note 12 pro plus 5G مميز جدًا ومختلف.

شاشة الهاتف مصنوعة من نوع الـ Amoled.

بطارية الهاتف مصنوعة بشكل ممتاز فهي تعمل بميزة الشحن السريع كما أنها تظل طوال اليوم بدون الحاجة للشحن.

حجم الشاشة تقريبًا 6.67 بوصة.

أما عن كاميرات الهاتف فهما ثلاثة الأولى دقتها 200

ميجابيكسل، ودقة الثانية 8 ميجابيكسل، وبالنسبة للثالثة فدقتها 2 ميجابيكسل.

والكاميرا الأمامية للهاتف دقتها حوالي 16 ميجابيكسل.

مساحة تخزين الموبايل 256 وذاكرتين عشوائيتين 8 و12 جيجابايت.

والهاتف مزود بخاصية حماية مستشعر البصمة مدمج في زر الطاقة.عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس 5G

كعادة أي هاتف مثلما يوجد بها مميزات يوجد به عيوب، ومن أبرز عيوب هذا الموبايل:

لا يمكن تزويد المساحة باستخدام كارت ميموري.

نظام تشغيل الموبايل هو أندرويد 12 ويعتبر هناك هواتف من نفس الفئة بأنظمة تشغيل أعلى.

سماعات الهاتف ليس الأفضل.