العالم اليوم - انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

انتم الان تتابعون خبر انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 10:33 صباحاً - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن انفجارا هز مقهى بمدينة فارونيش الروسية، الإثنين.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص.

وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم، لكن السلطات الروسية شككت في هذه الرواية، وقالت إنها تملك أدلة تثبت صلة أوكرانيا بالحادث، وهو ما نفته كييف.