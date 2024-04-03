نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وتصدرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنشور الذي كتبته السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحت شعار "استكمال مسيرة البناء"، قائلة: "أسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة".

وأعربت سفيرة البحرين بالقاهرة، عن أمنياتها للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والنماء وازدهار الأمن والاستقرار في ظل ما تشهده من نهضة تنموية وحضارية ومشروعات قومية كبرى غير مسبوقة يلمسها الجميع.