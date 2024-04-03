عاجل - كواليس اغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة السورية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله.

كواليس اغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة السورية

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة المدينة: "استشهاد مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حماة المهندس باسل عبد القادر باستهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله في حي القصور بمدينة حماة".



أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الجمعة الماضي عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب.

وأضافت أن ذلك جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر.