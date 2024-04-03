نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| زلزال قوي في العاصمة التايوانية.. وتحذيرات من تسونامي في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا قوته 7.2 درجات ضرب العاصمة تايبه صباح اليوم، وأصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أدى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وذكر شاهد من رويترز أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.

من جهتها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان.