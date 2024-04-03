نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عاملي الإغاثة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكّدًا أنّ إسرائيل «لم تفعل ما يكفي» لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين «يتضوّرون جوعًا».

وقال بايدن في بيان شديد اللهجة إنّه يشعر «بالغضب والحزن» لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ توزيع المساعدات في القطاع صعب «لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها».

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ «حوادث مثل ذلك الذي وقع أمس لا ينبغي أن تقع. إسرائيل أيضًا لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين».

كما أكّد أنّ التحقيق الذي وعدت إسرائيل بإجرائه لجلاء ملابسات الغارة «يجب أن يكون سريعًا، ويجب أن يؤدّي إلى المساءلة، ويجب أن تُنشر نتائجه على الملأ».