‏كتائب القسام تعتبر القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي "شهيدا على طريق القدس

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبرت ‏كتائب القسام، القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي "شهيدا على طريق القدس، وفقا لقناة العربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.