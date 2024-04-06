نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: السماح بمرور الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى غزة برا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أنه سيتم السماح لشاحنات الجيش الأردني المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة بالمرور عبرمعبر كرم أبو سالم للتفتيش.

وأوضحت قناة "كان 11" الإسرائيلية أنه "سيتم السماح للشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات الإنسانية بالمرور عبر الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت أن "الشاحنات ستمر عبر جسر اللنبي ثم يسمح لها بالمرور والوصول إلى غزة مباشرة، باستثناء التفتيش في معبر كرم أبو سالم".

هذا ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى فتح جميع المعابر البرية مع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدا أن "تجويع السكان يجب أن ينتهي".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الخميس أنه سيسمح "مؤقتا" بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، حيث سيعاد فتح معبر "إيريز" للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مخلفا دمارا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.