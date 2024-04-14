نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قصف تل أبيب..اجتماع الكابينت في غرفة تحت الأرض للرد على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية تم إطلاقها من إيران وهي في طريقها إلى إسرائيل.

وقالت قناة “القاهرة” الإخبارية، في نبأ عاجل لها، إن اجتماع الكابينت الإسرائيلي كان في غرفة تحت الأرض للتجهز للرد على إيران.

وتضمنت تعليمات الحكومة الإسرائيلية للمواطنين الدخول إلى ملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة.

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا من لبنان باتجاه هضبة الجولان مساء السبت، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في سنير.

بدأت إيران هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيّرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الإسرائيلية".

واعتبر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها. في إطار الاستعدادات خدمات GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد. وتم التشويش بشكل مركز ومؤقت".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية، قولها إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ وليس فقط مسيّرات.

وقالت الإذاعة إن معظم الطائرات المسيّرة أطلقت من إيران، وبعضها من العراق.