نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تجيب..هل تتأثر مصر بفيضانات الخليج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتأثر منطقة الخليج العربي بمنخفض جوي محمل بالرياح والعواصف والأمطار مما أدى إلى حدوث فيضانات كبيرة بشكل خطير، وتصدرت الحالة الجوية والامطار محركات البحث في مصر والعالم العربي.

وتستعرض بوابة "دوت الخليج"، في التقرير التالي أهم لاجابات لتساؤلات المواطنين حول الحالة الجوية في مصر غدا الاربعاء وباقي الاسبوع، في ظل الاوضاع الجوية الغير مستقرة في الامارات وبعض دول الخليج.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثر مصر بالسيول والفيضانات التي تشهدها العديد من بلدان الخليج العربي، والتي تسببت في سقوط ضحايا تحديدا في سلطنة عمان والتي أعلنت وفاة نحو 18 شخصًا بينهم أطفال، إضافة إلى الانهيارات الأرضية، ما دفع بعض الدول إلى تعليق الدراسة والعمل في المكاتب وإقرارها عن بُعد.

وقالت غانم في تصريحات، إن مصر لن تتأثر بما يحدث في دول الخليج العربي في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد غدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ولكنه ارتفاع مؤقت، لكن لا يوجد أي علاقة بين الأمرين نظرا لاختلاف المنخفضات الجوية التي تؤثر على هذه الدول ومصر.

وأضافت: سوف نتأثر بمنخفض جوي بالصحراء الجوية، مع كتل هوائية جنوبية غربية، وستكون درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة، وهذه المعدلات أعلى من المعدلات الطبيعية من 7 إلى 8 درجات.

وتابعت: سوف تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

ونصحت "غانم" المواطنين الذين يعانون من الجيوب الأنفية والحساسية بارتداء الكمامات غدا، محذرة من تخفيف الملابس ليلا، أو القيادة بسرعة عالية نظرا لتأثر أغلب الطرق بالرياح المثيرة للأتربة.

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن غدًا الأربعاء ستتأثر القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري لـ عواصف ترابية ورملية.

وقال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات غدًا

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذا العواصف.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، متوقعة أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم31 درجة مئوية، واشارت إلى نشاط رياح نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

دعاء الرياح والعاصفة

إليك دعاءً يمكن أن يُقال في ظل الرياح والعواصف:

"اللهم إنا نلجأ إليك من شر الرياح والعواصف، ونستعيذ بك من مخاطرها وآفاتها. اللهم احفظنا وارحمنا واحمِ بيوتنا وممتلكاتنا من زوابعها وتداعياتها. يا رب العالمين، ألطف بنا وأبعد عنا كل سوء وشر، واجعل الرياح تكون لنا رحمة ونعمة، وتهبط العواصف وتهدأ برحمتك الواسعة. إنك على كل شيء قدير ومقتدر، ونحن نعلم أن قدرتك لا تعجز عن أي شيء. اللهم اسمع دعائنا واستجب لنا، إنك ولي الإجابة والكريم الحليم. آمين."



درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20