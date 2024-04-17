نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. الرئيس الإيراني: رد طهران على تل أبيب يتوافق مع القانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس الإيراني اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع المتدهور في الشرق الأوسط.

رد طهران على تل أبيب يتوافق مع القانون الدولي

رد طهران على تل أبيب يتوافق مع القانون الدولي

حسب وكالة تاس الروسية، شدد الرئيس الإيراني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي، على أن رد طهران على تل أبيب يتوافق مع القانون الدولي، وشكر موسكو على اتخاذ موقف بناء ضد الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل، بالإضافة إلى ذلك، أعرب “رئيسي” عن تقديره الكبير للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لمنع ما أسمته إيران "المؤامرة التي دبرتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ندين الإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية

بوتين يدين الإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية

من جانبه، أدان الرئيس الروسي الإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية. واعتبر أن هذا الإجراء يتعارض مع كافة المعايير والقواعد الدولية.

وأضاف أن "ما فعلته إيران، ردا على الانتهاك الإسرائيلي في ظل غياب أي إجراء من جانب مجلس الأمن الدولي، هو أفضل وسيلة لمعاقبة الطرف الآخر على العدوان وإظهار البراعة والمعقولية في التصرفات". من السياسيين الإيرانيين" - نقلت وكالة مهر للأنباء عن بوتين قوله في مكالمة هاتفية ثنائية.

انتقد الرئيس الروسي بشدة تصرفات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في إثارة التوترات الإقليمية، قائلًا: "نعتقد أن إيران إحدى الركائز الأساسية التي تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين".

الجدير بالذكر، ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أنه خلال المكالمة الهاتفية أيضًا، أخبر رئيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل ليلة 13 إبريل الجاري، كان على نطاق "محدود" وأن طهران لا ترغب في تصعيد الوضع بشكل أكبر.