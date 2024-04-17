نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن مقتل جنود إسرائيليين وجرح آخرين باشتباك في مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "قواتنا اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي وألحقت به خسائر في الأرواح وسط قطاع غزة.

وأصدر القائد أبو خالد، المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم" بلاغا عسكريا، جاء فيه: قامت "قوات الشهيد عمر القاسم" بخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي، قرب جسر وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، استعملت فيها الرشاشات والقذائف المضادة للدروع والأفراد، والعبوات الناسفة، وأوقعت في صفوف العدو خسائر في الأفراد بين قتيل وجريح.

وأضاف البلاغ: "قامت وحدة المدفعية التابعة لـ "قوات الشهيد عمر القاسم"، في شمال قطاع غزة، باستهداف تحشدات العدو الإسرائيلي، شرق المقبرة الشرقية، شمال قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأوقعت في صفوفه أضرارا فادحة في الآليات، كما أوقعت في صفوفه قتلى وجرحى".

وقبل أيام استهدفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، جنديا إسرائيليا وقصفت تحشدات للجيش الإسرائيلي بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون في قطاع غزة.