الصفدي لنظيره الإيراني: الأردن يريد علاقات طبية مع إيران لكن تحقيقها يتطلب إزالة أسباب التوتر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي لنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ستتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه.

وطالب الصفدي من نظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن ورموزه في الإعلام الرسمي الإيراني، وأن لا أحد يستطيع أن يزايد على الأردن ومواقفه التاريخية الثابتة في دعم الحق الفلسطيني.

ودعا الصفدي إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، بدءًا بوقف العدوان على غزة.

وقال الصفدي لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات طبية مع إيران، لكن الوصل لهذا العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن.