نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر (الجمعة)، بوجود تقارير عن «انفجارات مُدوّية» سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرًا إلى أنّ أسبابها مجهولة، فيما أفادت وكالة أنباء «فارس» بسماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان.

وقالت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، في وقت سابق اليوم، إن دوي انفجارات سُمع قرب مطار مدينة أصفهان، إلا أن السبب غير معروف. وأضافت الوكالة أن «سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، والتحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث».

بدورها، نقلت قناة «العالم» عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من «الأجسام الصغيرة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن، حيث «تم تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران».